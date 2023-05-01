اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف الأمراض المنقولة بواسطة 6 أنواع من الحشرات

الإثنين، 01 مايو 2023 12:53 م
وزارة الصحة تكشف الأمراض المنقولة بواسطة 6 أنواع من الحشرات وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأمراض المنقولة بواسطة النواقل المختلفة مثل البعوض والذباب والحشرات الزاحفة والعقارب والقوارض والبراغيث .

 وقالت وزارة الصحة والسكان إن هذة النواقل تنقل الملاريا وحمى الدنج وحمى الوادى المتصدع والتيفويد والتسسمات الغذائية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنها تقوم بأعمال المكافحة للحشرات الناقلة للأمراض لعدم حدوث أى تفشيات وبائية.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يباشر عملة فى جميع المحافظات ويعمل على مكافحة النواقل الحشرية من خلال خطط محددة، وذلك حفاظا على المواطنين من العدوى.


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