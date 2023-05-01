تعليم المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لامتحانات الفصل الثانى

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد حمدى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات النقل والشهادتين الاعداديه والثانوية.

وأكد وكيل المديرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثاني من العام الدارسى والإنتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

و أشار مصطفى إلي ضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أى احداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين .

وشدد على ضرورة متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى المحافظة باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا من قبل الطلبة أو الملاحظين.

يذكر أنه سوف يؤدى94363٣ طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة في 413 لجنة امتحانية، فيما سوف يؤدي 30141 طالب وطالبة امتحانات النقل للصف الاول الثانوي العام، ويؤدي 29977 طالب وطالبة امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي العام .