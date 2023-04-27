"تعليم المنيا" تنهى استعدادها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المنيا – حسن عبد الغفار

ترأس الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مصطفى منتصر مساعد مدير أمن المنيا، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من الجهات المعنية.



استهل نائب المحافظ اجتماع المجلس، التنفيذي بتكريم الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك لترقيته رئيساً للإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، كما كرم نائب المحافظ المهندس حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لبلوغه سن المعاش، حيث أشاد نائب المحافظ، بما تم إنجازه خلال فترة عملهما بالمحافظة، مشيراً إلى أن الفرص الوظيفية والترقي متاح للمتميزين والمجتهدين، ومؤكداً ان التكريم واجب تجاه الأشخاص الذين اجتهدوا وعملوا بإخلاص، موجها لهما الشكر والتحية على ما قدماه طوال فترة الخدمة بالمحافظة، ومتمنياً لهما التوفيق في الفترة القادمة.



بحث نائب المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ أعمال الموجة “الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة"، والتي ستبدأ خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، على ثلاثة مراحل، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك ضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.



من جانبه استعرض اللواء دكتور محمد عقل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمشرف على أعمال الموجة 21 للازالات، الموقف العام لخطة المحافظة، ودور اللجان المشكلة لتحقيق المستهدف من الموجة بالمراكز والمدن، حيث شدد نائب المحافظ على رؤساء المدن، والوحدات المحلية، بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني، ورصد كافة التعديات ورفع كافة الاشغالات، وإحكام الرقابة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجهًا بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات.



وفي السياق نفسه وجه نائب المحافظ رؤساء المدن بتكثيف المرور الميداني على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بجميع مراكز المحافظة لمتابعة منظومة العمل، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وللتسهيل على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.



وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي كان نصيب المحافظة منه في المرحلة الأولى تطوير (5) مراكز وهي (العدوة /مغاغة /أبو قرقاص /ملوى /ديرمواس) بإجمالي (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية و (757) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ 3295 مشروع في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، مشدداً على ضرورة المتابعة اللحظية لكافة تلك المشروعات، لدفع عجلة العمل ومعدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها.



كما قدم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تقريراً حول جهود المديرية للاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المدارس والمراحل، والتي ستبدأ بامتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية (عام ومهني) يوم السبت 6 مايو، وتستمر الامتحانات بكافة المراحل (الشهادة الإعدادية العامة، والنقل الثانوي الفني، والدبلومات الفنية، والثانوية العامة) حتى 5 يوليو القادم.



ومن جانبه استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية، وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مشيراً الى انتظام أعمال توريد محصول القمح لعام 2023، والتي وصلت الى 12 ألف طن اليوم بالشون الحكومية والصوامع، ومن جانبه وجه نائب المحافظ رؤساء المدن، بالمتابعة المستمرة ، مشددا على حظر خروج القمح خارج المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



واستعرض الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، جهود مديرية الصحة، مؤكداً على جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظة، لاستقبال أي حالات طوارئ، وتوافر كافة اسرة الرعاية والعناية المركزة، وتنكات الاكسجين، مشيدا بجهود حملة طرق الأبواب والتي نفذتها المديرية لتلقي الجرعات التنشيطية ضد فيروس كورونا.



كما ناقش نائب المحافظ توجيهات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفتح باب التقدم للمشروعات على المنصة والتي بدأت من 1 ابريل الجاري، وتستمر حتى 31 مايو القادم، حيث دعا جميع الجهات المعنية بالتقديم على المنصة الالكترونية.



وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022 /2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.