وكيل صحة الفيوم ومدير الجمعيات يزوران مرضى وأطفال أيتام لتهنئتهم بعيد الفطر

كما زارا، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر، ومنحهم الهدايا، والعيديات، لإسعادهم، وإدخال البهجة، والفرحة إلى قلوبهم، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

ومن جهته، قدم "الأنصاري"، التهنئة للأطفال الأيتام، وكل المرضى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يكتب لهم الشفاء العاجل.