وكيل صحة الفيوم ومدير الجمعيات يزوران مرضى وأطفال أيتام لتهنئتهم بعيد الفطر

زار الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه أحمد عرابي، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، مصابي حوادث الطرق، ومرضى الحروق، والعظام، والجراحة، المحجوزين بمستشفى الفيوم العام، للاطمئنان على صحتهم، وتهنئتهم وذويهم، بعيد الفطر المبارك، ومنحهم العيديات، والهدايا العينية.
كما زارا، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر، ومنحهم الهدايا، والعيديات، لإسعادهم، وإدخال البهجة، والفرحة إلى قلوبهم، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.
ومن جهته، قدم "الأنصاري"، التهنئة للأطفال الأيتام، وكل المرضى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يكتب لهم الشفاء العاجل.
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