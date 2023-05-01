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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدى وصوله إلى اسكتلندا، "إنه لأمر رائع أن تكون في الوطن" مرة أخرى.



وأضاف ترامب - على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها - إنه سيفتتح دورة تدريبية ثانية "مذهلة" في الجولف في "ميني إستيت" في شمال شرق البلاد، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



وقال للصحفيين المنتظرين في المطار "من الرائع أن تكون في الوطن"، مشيرًا إلى حقيقة أن اسكتلندا كانت موطن والدته.



ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى اسكتلندا أثناء زيارته لملاعب الجولف الخاصة به في البلاد.



وعلى الرغم من الزيارة، قال ترامب، الذي يتوقع أن يترشح للبيت الأبيض مرة أخرى في عام 2024 وينظر إليه الكثيرون على أنه المرشح الجمهوري المفترض، إن حملته الانتخابية "في ذهني"، مشددًا على أن فوزه سيجعل أمريكا "أكبر من من أي وقت مضى".



وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي: "سأغادر إلى اسكتلندا وأيرلندا لرؤية وتفقد ممتلكاتي العظيمة هناك. تعد ملاعب الجولف والفنادق من بين الأعظم في العالم - تورنبيري وأبردين في اسكتلندا ودونبيج في أيرلندا."



وأختتم: "مثير للغاية على الرغم من حقيقة أن الأمر في ذهني وهو جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، إلا أن أمريكا في الواقع ستكون أعظم من أي وقت مضى".

وتأتي رحلة الملياردير إلى اسكتلندا في الوقت الذي يواجه فيه مشكلة قانونية في مسقط رأسه نيويورك.