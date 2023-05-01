تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم خلالها تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 604 شاحنة و54 سيارة.

وشملت حركة الواردات حسب البيان اليوم للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، شملت 3000 طن بضائع، و303 شاحنة و 20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 301 شاحنة و 34 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينتين امل ودليلة، كما تم تداول 1250 طن بضائع عامة ومتنوعة و 245 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر، للسفينتين بريدج وسينا امس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2575 راكب بموانئها المختلفة.