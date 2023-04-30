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تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 30 أبريل 2023 10:45 ص
تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن الحركة الملاحية بموانئ الهيئة اليوم، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم خلالهم تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و600 شاحنة و55 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 427 شاحنة و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 173 شاحنة و 17 سيارة . 
 
واكد بيان المركز الاعلامي أن ميناء سفاجا يستعد لمغادرة السفينتين امل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2.
 
كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا امس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1155 راكب بموانئها .
 
 

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