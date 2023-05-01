اليوم السابع
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تحصين 43 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة

الإثنين، 01 مايو 2023 11:33 ص
تحصين 43 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة تحصين المواشي ضد حمى الوادى المتصدع
كتبت – مرام محمد

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كشف الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن أنه تم تحصين 43 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، وذبح 14595 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي، إلى جانب تنظيم 456 ندوة إرشادية عن أهمية التحصين والوقاية من الأمراض، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مديرية الطب البيطري على أهمية تنظيم زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية تعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأكد محافظ الجيزة تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات والفعاليات فضلاً عن التنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية لتوفير التسهيلات وأوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة لتوفير الرعاية البيطرية ووقاية الثروة الحيوانية من الأمراض وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

 

 


حمى الوادى المتصدع

الحمى القلاعية

الجيزة

الطب البيطري بالجيزة



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