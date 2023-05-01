تجديد حبس المتهم بقتل شخص داخل شقته فى حلوان لسرقة 800 جنيه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس المتهم بقتل شخص داخل شقته، لسرقته 800 جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

جثة شخص . وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف لغز العثور علىداخل شقة سكنية فى حلوان، وتبين أن القتل بدافع السرقة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص مصابا بالرأس بعد تعدى المتهم عليه لسرقة 800 جنيه، وتم التحفظ عليه، ويقوم رجال المباحث بالتحقيق معه، للوقوف على ملابسات الواقعة.