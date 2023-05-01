بدء فعاليات الدورة الرابعة لـ «آليات التعامل مع ذوي الهمم» بأكاديمية الأزهر

كتب لؤى على

أعلنت أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب عن انطلاق الدورة الرابعة لـ«آليات التعامل مع ذوي الهمم» لواعظات الأزهر الشريف، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، وذلك بمشاركة 20 واعظة من واعظات الأزهر، تزامنًا مع حرص الدولة المصرية على بناء الجمهورية الجديدة التي تراعي كافة أطياف المجتمع، وفي مقدمتهم «ذوي الهمم» الذين توليهم الدولة أهمية كبرى.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أن الدورة تأتي استجابة لخطة الأزهر في تدريب وتأهيل وعاظ وواعظات الأزهر بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ_الأزهر الشريف، بما يمكن القائمين على جانب الدعوة والتوعية من أداء دورهم على أكمل وجه وبما يمكنهم من التواصل الفعّال مع مختلف فئات المجتمع خاصة هذه الفئة المجتمعية المهمة.

فيما أوضح د. حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن هذه الدورة هي الرابعة والتي تستهدف العمل على تكوين ملكات علمية وفكرية، وتنمية مهارات واعظات الأزهر في التعامل مع «ذوي الهمم»، حيث يضم البرنامج التدريبي سبعة محاور أساسية، تتضمن: المحور العقدي، الدعوي، الفقهي، النفسي، الاجتماعي والتربوي، الاتصالي، السلوكي، إضافة إلى عدد من الورش التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات السيدات الواعظات، وتدريبهن على التواصل الفعال؛ لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي في تواصلهن مع هذه الفئة المستهدفة من الجماهير.

وأشارت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، إلى أن الدورة تأتي استكمالًا للجانب التأهيلي لواعظات الأزهر وما لهن من دور مهم في خدمة المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، ومن هنا يأتي انعقاد هذه الدورة بعنوان: «آليات التعامل مع ذوي الهمم» والتي تعكس اهتمام الأزهر ودعاته في إطار رسالته التاريخية في العناية بجميع شرائح وفئات المجتمع.