النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل منزله فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أمرت نيابة أبوحماد بالشرقية، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان شاب متوفيا داخل منزله لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " ع م " 33 عاما كهربائى مقيم نطاق مدينة أبوحماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وتبين العثور عليه متوفيا داخل منزله ولم يعثر على إصابات ظاهرية به.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.