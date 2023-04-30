مصرع طفل فى حادث تصادم سيارة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل عمره عامين مصرعه، إثر تعرضه ل حادث تصادم سيارة به بطريق نزلة العزازى أبو حماد نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول "عبد الرحمن م ع" عامين مقيم نطاق مركز أبوحماد، جثة هامدة.

وتبين من التحريات وتوقيع الكشف الطبى على الطفل حدوث وفاته إثر إصابته بنزيف بالمخ نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة بطريق نزلة العزازى أبوحماد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه.