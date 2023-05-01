الملا: النموذج المصرى فى تصدير الغاز يتمثل فى التوسع فى العقود الفورية

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الإسبانى بالقاهرة ألبارو إيرانثو، حيث تم بحث التغيرات التى تشهدها صناعة الطاقة فى ظل التحديات العالمية الحالية وجهود الاتحاد الأوروبى للتغلب على هذه التحديات وتأمين الإمدادات، ودور مصر ومنطقة شرق المتوسط فى تأمين جانب من هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وخلال اللقاء أكد الملا، أن مصر تنفذ حالياً برنامج حفر مكثف بهدف الإسراع فى تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج، وبالتالى الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير خلال فترة التحول الطاقى ، مشيراً إلى أن النموذج المصرى فى تصدير الغاز المسال يتمثل فى التوسع فى العقود الفورية مما يحقق لمصر أقصى استفادة ممكنة من ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وأضاف الوزير أن تكثيف الشركات العالمية الكبرى لعملياتها فى منطقة شرق المتوسط يعد خير دليل على الأهمية المتزايدة التى تكتسبها المنطقة كمصدر موثوق لموارد الغاز الطبيعى، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التى تتمتع بها مصر مع قبرص واليونان وأن هناك اتجاه قوى لربط انتاج الحقول القبرصية المكتشفة مع تسهيلات الانتاج المصرية القائمة بالفعل ومن ثم تصديرها ، كما أشار إلى أن مصر ماضية أيضاُ فى جهود التحول الطاقى وزيادة نسبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى العمل على انتاج الهيدروجين.

ومن جانبه أكد السفير الأسبانى على أهمية صادرات الغاز المسال المصرى فى تلبية جزء من احتياجات أوروبا ، مشيراً إلى أن منطقة شرق المتوسط أصبحت منطقة استراتيجية تتمتع بامكانات غازية كبيرة ما يؤهلها لأن توفر كميات أكبر من الغاز لأوروبا فى ظل تطور علاقات التعاون والتكامل بين دول المنطقة والتى نجح منتدى غاز شرق المتوسط فى ارسائها وتوطيدها ، وأن الاتحاد الأوروبى ينفذ حالياً العديد من مشروعات البنية الأساسية فى اطار الاستعدادات لمستقبل الطاقة بالتوازى مع تعميق العلاقات فى مجالات الطاقة مع الدول الصديقة خاصة فى منطقة البحر المتوسط ، وأكد على أن بلاده تولى أهمية كبيرة لمشروعات شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية فى مجال خفض الانبعاثات فى مصر ، لافتاً إلى أن الشركات الإسبانية ترغب فى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة فى مجالات الغاز والبتروكيماويات والأسمدة والأمونيا والتعدين والهيدروجين وتصنيع المهمات.