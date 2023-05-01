"الفلسفة في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم" رسالة دكتوراه بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

حصلت الباحثة إسراء حسام عمر نصار، المدرس المساعد لتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة قناة السويس ، علي درجة الدكتوراة بعنوان "الفلسفة في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم" بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات.

وكان عنوان البحث الذي تقدمت به"أثر التفاعل بين مستويات كثافة الروابط في بيئة تعلم تكيفية وأساليب التعلم علي مهارات البحث الرقمي والتفكير المحوسب لدى طلبة تكنولوجيا التعليم".

تكونت لجنة الاشراف والمناقشة والمنح من الدكتور إبراهيم أحمد غنيم أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة قناة السويس ووزير التربية والتعليم الأسبق ، والدكتور مدحت محمد حسن صالح أستاذ المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس والدكتور حسين عبد الفتاح أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة قناة السويس .

كما تكونت لجنة المناقشة في موضوع الرسالة من الدكتور عبد العزيز طلبة عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة المنصورة والدكتور إسلام جابر أحمد علام أستاذ تكنولوجيا التعليم ورئيس قسم المناهج وطرق التريس بكلية التربية بالاسماعيلية.