الصحة: وفرنا 30 عيادة طبية بمكة والمدينة لخدمة الحجاج خلال فترة المناسك

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن البعثة الطبية للحج تضم 75 طبيبا موزعين على 30 عيادة فى مكة المكرمة، موضحة أنه يتم إعداد حزمة هامة للتعليمات الصحية الخاصة بالحجاج، وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائى، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمى والدولى، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقى اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code - على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر- والتطعيم ضد الالتهاب السحائى، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.

ومن جانبه، أضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفى فترة الإقامة بالأراضى المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكدًا ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.