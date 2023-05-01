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الصحة تناشد المواطنين الحصول على 3 لقاحات مهمة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 03:00 ص
الصحة تناشد المواطنين الحصول على 3 لقاحات مهمة.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الحصول على لقاحات الالتهاب الكبدى بى ولقاح فيروس كورونا ولقاح الأنفلونزا، وذلك منعا للاصابة بأى أمراض معدية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: مناعتك دائما قوية عن طريق الحصول على التطعيمات المضادة لفيروسات الكورونا والأنفلونزا والالتهاب الكبدى بى.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

لقاح فيروس كورونا

لقاح الانفلونزا

لقاح الالتهاب الكبدى



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