"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم تدريبات المشروع القومي لأطفال التوحد

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة، تدريبات المشروع القومى لأطفال التوحد بمشارك 60 طفلا، ويتم تنظيمه لمدة 9 أشهر بمركز شباب الأنفوشى التابع لفرع شباب الجمرك ومركز شباب الحرمين التابع لفرع شباب المنتزه.

يأتى ذلك استمرار لتدريبات المشروع القومى لأطفال التوحد بمركز شباب الحرمين، فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بشريحة ذوى القدرات والهمم، وفى إطار رؤية مصر2030 وانطلاقا من اهداف التنمية المستدامة التى تهدف إلى الاهتمام بذوى القدرات والهمم ودمج فى المجتمع، وانطلاقا من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، الذى كان من بين نصوصه 6 مواد تخص ذوى القدرات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل أنشطة ذوى الهمم.

من جهة أخرى، أجرت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جولة تفقدية وذلك فى إطار حرصها الدائم لمتابعة مايجرى داخل ديوان عام المديرية، وكذا الاستماع إلى آخر المستجدات داخل الإدارات وفروع الشباب حيث قامت صباح اليوم الاثنين الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بجولة تفقدية مفاجئة بالإدارات وفروع الشباب للإطلاع على أخر المستجدات، وسير العمل داخل ديوان عام المديرية، واستمعت من العاملين على ما يتم تنفيذه من أنشطة وفاعليات، ‏كما قامت بتقديم التوجيهات اللازمة لتحسين سير العمل بالإدارات والفروع.