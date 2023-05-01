اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن عام لعاطلين ضبطا بحوزتهما أقراص مخدرة فى المنوفية

الإثنين، 01 مايو 2023 09:59 ص
السجن عام لعاطلين ضبطا بحوزتهما أقراص مخدرة فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد الضبع رئيس الدائرة، بالسجن عام لعاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما أقراص مخدرة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن رئيس مباحث مركز شرطة منوف، ومعاون مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطلين وبحوزتهما أقراص مخدرة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

محكمة شبين الكوم

حبس عاطلين



الموضوعات المتعلقة

إحالة عاطلين قتلا خالهما بسبب خلافات عائلية إلى جنايات شبين الكوم

السبت، 16 يوليو 2022 10:08 ص

جنايات شبين الكوم تقضى بحبس تشكيل عصابى تخصص فى السرقات 5 سنوات

الأحد، 05 يونيو 2022 09:56 ص

جنايات شبين الكوم تقضى بالسجن المؤبد لعاطل لحيازته سلاحا بدون ترخيص

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 12:27 م

"جنايات شبين الكوم" تسدل الستار على قضية مقتل الأديبة نفيسة قنديل.. المحكمة تقضى بإعدام المتهم بإجماع الآراء بعد اعترافه بالجريمة.. الجانى سطا على فيلا المجنى عليها لسرقة أموالها وقتلها عمدا مع سبق الإصرار

الأحد، 20 ديسمبر 2020 07:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة