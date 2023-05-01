السجن عام لعاطلين ضبطا بحوزتهما أقراص مخدرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد الضبع رئيس الدائرة، بالسجن عام لعاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما أقراص مخدرة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية.

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن رئيس مباحث مركز شرطة منوف، ومعاون مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطلين وبحوزتهما أقراص مخدرة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.