اليوم السابع
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الحبس 15 سنة لعاطل قتل زوجته فى المنوفية

السبت، 25 مارس 2023 06:05 م
الحبس 15 سنة لعاطل قتل زوجته فى المنوفية محكمة جنايات شبين الكوم
المنوفية - محمد فتحى

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قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالسجن 15عاما على أمريكى الجنسية بتهمة قتل زوجته وادعاء تعرضهم لحادث أدى لوفاتها، جاء ذلك عقب القبض على المتهم أثناء محاولة هروبه من البلاد لأنه حاصل على الجنسية الأمريكية، وقتل زوجته عقب خلافات بينهما.

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس الماضى، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا بحادث تصادم على أحد الطرق بدائرة مركز شبين الكوم.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة شخص يحمل الجنسية الأمريكية ورفقته زوجته وابنته، اصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق ونتج عن ذلك وفاة زوجته؛ إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

وبتشكيل فريق بحث، تبين أن الواقعة مدبرة حيث قتل الزوج زوجته بعد تسديد عدة ضربات لها وحاول إخفاء جريمته وافتعل حدوث حادث تصادم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم قبل سفره خارج البلاد، واعترف بارتكابه الواقعة وتعديه على زوجته بالضرب حتى الموت بسبب مشادة كلامية وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة شخص يحمل الجنسية الأمريكية ورفقته زوجته وابنته، اصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق ونتج عن ذلك وفاة زوجته؛ إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

 


لإخفاء جريمته

محافظ المنوفية

أمن المنوفية

محكمة شبين الكوم



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