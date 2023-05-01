السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء والشباب على نطاق واسع ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.