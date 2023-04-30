السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ر.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم ثان سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها، قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة القسم وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء والشباب على نطاق واسع وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.