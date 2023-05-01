الرعاية الصحية تعلن إدراج 3 منشآت ضمن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، أنه تم إدراج ثلاث منشآت صحية إضافية ضمن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج لتصل عدد المنشآت المعتمدة للمبادرة من قبل الهيئة العامة للرعاية إلي 9 منشآت صحية، حيث تأتي المبادرة الرئاسية في إطار تنشئة الأسرة تنشئة صحية سليمة تفاديا للدخول في مشاكل صحية كبرى قد تنتج بعد الزواج إذا لم يتم الفحص.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، أن المبادرة تستهدف فحص المقبلين على الزواج وتستلزم إجراء عدد من الفحوصات المعملية الهامة والأساسية التي قد يستغرق ظهور النتائج واعتمادها ما لا يقل عن 14 يوماً، وهو الأمر الذي يستدعي توجه كلا الطرفين قبل مراسم الزواج لإجراء الفحوصات اللازمة بفترة كافية لاعتماد النتائج الآمنة وتلقي خدمات المشورة والتوعية اللازمة للطرفين.

وتشمل التحاليل والفحوصات الطبية للمبادرة:- (فحوصات الأمراض الغير سارية - فحوصات الأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيا - فحوصات فصيلة الدم وعامل ريسس - فحوصات الأمراض الوراثية - فحص الصحة الإنجابية)، كما ترتكز المبادرة الرئاسية في أهدافها على بذل كل الجهد لحماية الأجيال القادمة من مخاطر الإصابة بأمراض وراثية شديدة الخطورة وتقديم المشورة والتوعية اللازمة لكلا الطرفين مع الاطمئنان على الصحة العامة للمقبلين على الزواج بما يسهم في تقليص فرص الإصابة أو العدوى لكليهما، واكتشاف الخريطة الصحية المتوقعة فيما يخص الصحة الإنجابية وتقديم خدمات المشورة خاصة في حال اكتشاف نتائج غير آمنة للفحص المعملي.

وعليه تنصح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر كافة المواطنين المقبلين على الزواج بسرعة التوجه إلى الوحدات والمراكز المعتمدة قبل الوقت المحدد بفترة كافية لإجراء الفحوصات اللازمة بالإضافة إلي تلقي خدمات المشورة والتوعية اللازمة، وذلك من خلال المنشآت الآتية:- (وحدة طب أسرة الشيخ موسى - وحدة طب أسرة الزناقطة - وحدة طب أسرة الحبيل - مركز طب أسرة الطود - وحدة طب أسرة البعيرات - وحدة طب أسرة ارمنت الوابورات - وحدة طب أسرة اصفون - وحدة طب أسرة حي القرية - مركز طب أسرة الدير)، حيث تقدم الهيئة العامة للرعاية الصحية أيضا عدد من ندوات التوعية المستمرة للأسر وذويهم للتعريف بأهمية المبادرة.