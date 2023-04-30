الرعاية الصحية بالأقصر تنظم تصفيات أوائل معاهد التمريض بمشاركة 700 طالب

شهدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة بالمعاهد الفنية للتمريض، فى فعاليات التصفيات النهائية لأوائل الطلاب بالفرق الثلاثة الأولى لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالمحافظة، كما شهد الطلاب أيضًا حفل تكريم الفائزين بالمستوى الأول.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنها تشجع التفوق العلمى، لضمان تخريج دفعات متميزة فى الخدمة التمريضية بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر، حيث تهدف المسابقة إلى تشجيع التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنية على النزاهة والموضوعية بين الطلاب، بما يساعد فى تخريج دفعات متميزة فى الخدمة التمريضية وعلى أعلى مستوى من المعرفة العلمية والثقافية.

وقد ضمت المسابقة كل من طلاب المعاهد الفنية للتمريض فى مستشفى الكرنك الدولى، ومستشفى إيزيس التخصصى، ومستشفى حورس التخصصى، ومجمع الأقصر الدولى، وجاءت النتيجة بفوز المعاهد التالية والحصول على المستوى الأول للفرق الدراسية، كالآتي:- (الفرقة الأولى) تفوق معهد الرعاية لمستشفى ايزيس التخصصى للنساء والولادة، و(الفرقة الثانية) تفوق فيها معهد الرعاية لمستشفى حورس التخصصى، أما (الفرقة الثالثة) تفوق معهد الرعاية لمجمع الأقصر الدولى، وتقدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتهنئة للفائزين، وبجزيل الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض على الجهد المبذول لتخريج كوادر تمريضية على أعلى مستوي.

وقد شهدت المرحلة النهائية للمسابقة بجانب المتابعة والإشراف كل من الدكتور كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على التمريض، والدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ونانسى علاء الدين مسؤول التعليم الفنى بالهيئة العامة، وشيرين سعد مسؤول التمريض بالهيئة العامة، وسهير الصادق مسؤول التمريض بفرع الهيئة، وسماح النوبى مسؤول التعليم الفنى بفرع الهيئة بالأقصر.