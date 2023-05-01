الرئيس السيسي يهنئ جزر مارشال بذكرى يوم الدستور

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جزر مارشال ديفيد كابوا؛ بمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الدستور.
الرئيس السيسي يهنئ جزر مارشال بذكرى يوم الدستورالإثنين، 01 مايو 2023 03:15 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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