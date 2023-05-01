اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 04:28 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جزر مارشال بذكرى يوم الدستور

الإثنين، 01 مايو 2023 03:15 م
الرئيس السيسي يهنئ جزر مارشال بذكرى يوم الدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جزر مارشال ديفيد كابوا؛ بمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الدستور.


الرئيس السيسي

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

جزر مارشال



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