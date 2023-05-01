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الرئيس السيسى يشهد بعد قليل احتفالية عيد العمال من الشرقية

الإثنين، 01 مايو 2023 09:41 ص
الرئيس السيسى يشهد بعد قليل احتفالية عيد العمال من الشرقية الرئيس السيسى
كتب ــ سمير حسنى

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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  احتفالية عيد العمال من الشرقية، ويفتتح خلالها الرئيس 5 مشروعات صناعية جديدة فى إطار مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

 

 


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