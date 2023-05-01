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الرئيس السيسى يشهد احتفالية عيد العمال من مصنع السكر فى الشرقية.. بث مباشر

الإثنين، 01 مايو 2023 10:02 ص
الرئيس السيسى يشهد احتفالية عيد العمال من مصنع السكر فى الشرقية.. بث مباشر مقر احتقالية عيد العمال
كتب ــ سمير حسنى

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يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من فعاليات احتفالية مصر بعيد العمال. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية عيد العمال، بمصنع السكر فى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل مقر احتفالية عيد العمال، بالصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.


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