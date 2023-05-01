الداخلية تكشف تفاصيل عودة سيدة بعد تغيبها عن المنزل لخلافات زوجية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة بشأن تغيب فتاة عن المنزل بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد والد المتغيبة وبإستدعائه وسؤاله قرر بتغيب (كريمته ، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة) عقب خروجها من منزل زوجها بتاريخ 13/4/2023 لوجود خلافات زوجية بينهما وأفاد بعودتها للمنزل من تلقاء نفسها وأنها كانت متواجدة لدى إحدى صديقاتها ، وأضاف بعدم قيامه بتحرير ثمة محاضر بغيابها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.