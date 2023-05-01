اليوم السابع
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"التموين" تبدأ اليوم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي على البطاقات

الإثنين، 01 مايو 2023 08:00 ص
"التموين" تبدأ اليوم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي على البطاقات وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين فى صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية عن شهر مايو اعتبارا من غدا الأثنين وأيضا صرف الدفعة التاسعة  من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة مؤكدا توفير جميع السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات.

وبدأت مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية فى صرف استعاضات السلع التموينية للبقالين عن شهر مايو، لأكثر من 40 ألف منفذ تموينى يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتى أو بدالى التموين على أن يتم الصرف للمواطنين اعتبارا من اليوم، حيث تتيح الوزارة ما يقرب من 31 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والأرز والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف.


التموين

الدعم الاستثنائي ببطاقات التموين

زيادة التموين

زيادة دعم التموين

زيادة الدعم الاستثنائي

دعم الأسر الأولى بالرعاية



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