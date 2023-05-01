التقرير الطبي لقتيل المطرية: "طعنة نافذة بالقلب سبب الوفاة"

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير المبدئى للكشف الطبى على جثة شاب لقى مصرعه على يد آخرفي مشاجرة بينهما لمنع المتهم المجنى عليه من الوقوف أمام منزله بدائرة قسم المطرية ومعاكسة الفتيات والسيدات بالمنطقة، حيث تبين من التقرير الأولى أن الوفاة جاءت نتيجة تعرض الضحية لحالة تزيف داخلى حاد جراء طعنة نافذة أخترقت القلب والرئتين، سقط على أثرها غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبجمع المعلومات اللازمة وعمل التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجنى عليه بسبب منع المتهم للقتيل من الوقوف أمام منزله بدائرة قسم المطرية والقيام بمعاكسة الفتيات والسيدات ومضايقتهن، حيث حدثت كشادة كلامية بين الجانى والقتيل تطورت إلى التشابك بالايدى لرفض الأخير الانصياع إلى أوامر القاتل، فما كان من الأول ألا أن دلف إلى منزله وأستل سلاحا أبيض "سكين" وخرج مرة آخرى إلى الشارع، وتوجه إلى المجنى عليه وتعدى عليه بالسلاح المستخدم فى الواقعة مسددا له عدة طعنات نافذة أسقطته على الأرض غارقا فى دمائه، حتى فارق الحياة قبل نقله إلى المستفى لتلقى العلاج.