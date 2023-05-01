اليوم السابع
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البابا تواضروس يحاضر فى معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 01 مايو 2023 08:41 م
البابا تواضروس يحاضر فى معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية.. صور البابا تواضروس الثانى فى محاضرة معهد الكتاب المقدس
كتب: محمد الأحمدى – جاكلين منير

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الاثنين، طلاب معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

 

وألقى قداسته محاضرته الأولى للعام الدراسى الحالى، وهو العام الدارسى الأول للمعهد، وجاءت المحاضرة بعنوان "نظرية توصيل الكتاب المقدس" ودارت حول الطرق المختلفة لتوصيل كلمة الله للجميع.

 

وأعرب قداسته عن سعادته بالطلاب وباشتياقهم إلى دراسة الكتاب المقدس، ووزع عليهم فى نهاية المحاضرة بعض الهدايا التذكارية.

 

وحضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

 

ويعتبر معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية قد وقع قداسة البابا ميثاق إنشائه فى حفل اليوبيل الذهبى لتأسيس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تحت رعاية أسرة خريجى الكلية الإكليريكية.

 

البابا تواضروس فى معهد الكتاب
البابا تواضروس فى معهد الكتاب

 

جانب من محاضرة البابا تواضروس
جانب من محاضرة البابا تواضروس

 

محاضرة البابا تواضروس فى معهد الكتاب
محاضرة البابا تواضروس فى معهد الكتاب

 

محاضرة قداسة البابا
محاضرة قداسة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معهد الكتاب المقدس

الاسكندريه



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