اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 10:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى يزور مستشفى "بيت النعمة" بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 01 مايو 2023 09:17 م
البابا تواضروس الثانى يزور مستشفى "بيت النعمة" بالإسكندرية.. صور افتتاح قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاثنين مستشفى "بيت النعمة" التابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة تحت مظلة الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية القبطية الأرثوذكسية التى أسسها المتنيح القمص ميخائيل سعد مؤسس خدمة بيت النعمة وومؤسس الكنيسة.

وافتتح قداسة البابا قسم الاستقبال والطوارئ بعد تطويره ليسع 10 أسرة لخدمة مرضى الطوارئ وافتتح أيضًا عيادتى قسم الأسنان بعد تطويره، وزار قداسته صيدلية المستشفي وقسم الاستعلامات والعلاقات العامة.

 

وبعدها حضر قداسته حفل تكريم مجلس إدارة المستشفى المنتهية مدته وتضمن الحفل فقرات وكلمات عديدة من أعضاء مجلسى الإدارة السابق والجديد وكهنة الكنيسة ومسؤولى الأمانة العامة للمستشفيات، ثم كرم أعضاء المجلس السابق والذين ساهموا ولهم بصمة في خدمة المستشفى.

 

وألقى قداسته كلمة روحية عن كيفية الاستمرار في تقديم خدمة طبية مميزة من خلال ثلاثة محاورالتقدير: للذين تعبوا - التجديد: للمنشأة والأجهزة - التطوير: في الرؤية والأفكار. 

البابا تواضروس فى مستشفى بيت النعمة
البابا تواضروس فى مستشفى بيت النعمة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من زيارة البابا تواضروس
جانب من زيارة البابا تواضروس

 

زيارة البابا تواضروس
زيارة البابا تواضروس

 

زيارة قداسة البابا
زيارة قداسة البابا

 

قداسة البابا مع الأباء فى مستشفى بيت النعمة
قداسة البابا مع الأباء فى مستشفى بيت النعمة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مستشفى بيت النعمه

الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة

مسئولة الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية: هدية الكنيسة للعالم

السبت، 29 أبريل 2023 03:18 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بفترة الخماسين المقدسة.. إقامة دورة القيامة داخل الهيكل طوال 39 يومًا.. يتميز بالطقس الفرايحى والختام بصلوات رفع بخور باكر.. القمص ميخائيل جرجس: ملتزمون بنسبة حضور 50% فقط

السبت، 29 أبريل 2023 05:00 ص

تعرف على البابا كيرلس السادس البطريرك 116 فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:00 ص

تعرف على المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:00 ص

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:57 م

محافظ القاهرة يستقبل وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:08 م

البابا تواضروس لـ"أ ش أ": أبناء الكنيسة الأرثوذكسية فى السودان بخير

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:12 م

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: اقتصار تلقى تهانى عيد القيامة على يوم السبت

الأحد، 16 أبريل 2023 11:16 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد البشارة 7 أبريل المقبل

السبت، 01 أبريل 2023 04:00 ص

تعرف على تاريخ خدمة القديس بولس للكرازة المرقسية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:00 ص

تعرف على الأسبوع الرابع من الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:00 ص

تعرف على أبرز مهام المرأة فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:00 ص

تعرف على الفارق بين أب الاعتراف والمرشد الروحى في الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 03 مارس 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة