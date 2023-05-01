اعتماد شهادة الأيزو الدولية للإدارة العامة للتدريب بشركة مياه المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب المنوفيه ، عن حصول الادارة العامه للتدريب بالشركة على شهادة الأيزو الدولية "ISO 21001: 2018" والخاصة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية، والمعتمدة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم من قبل شركة Tuv Nord العالمية بحضور الدكتور باسم نبيل كمراجع خارجي من الشركة المانحة.

وأشار إلى توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالشركات، من خلال خطة تدريبية تلبى الاحتياجات الفنية والإدارية والتخصصات المختلفة.

وأوضح رئيس الشركة، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة كافة العاملين بالشركة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، لافتاً إلى أهمية مواكبة المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة العمل الحديثة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر المراجعة مني القفل رئيس قطاع الموارد البشرية عادل فراج مسئول الجودة بالشركة القابضة وفريق عمل الإدارة العامة للتدريب،وحضر عن طريق الفيديو كونفرانس أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهه بالشركة القابضة لحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع والترحيب بالمراجع والحضور .