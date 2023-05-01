مياه المنوفية: قطع الخدمة اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لغسل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.