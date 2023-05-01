مياه المنوفية: قطع الخدمة اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لغسل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، قد عقد اجتماعا بمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بحضور محمود الفولى وكيل وزاره التربية والتعليم بالمنوفية والعميد خالد المهدى المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحى، خالد عبد المرضى عفيفى مدير عام التعليم الفنى، مجدى قوره مدير عام التعليم الصناعى وأعضاء مجلس إدارة المدرسة بالشركة.
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