استمرار حبس المتهم بقتل شاب فى 6 أكتوبر بسبب خلافات مالية 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس المتهم بقتل شاب بمدينة 6 أكتوبر بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بالاشتراك مع اخرين في قتل شاب بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث ، وسرعة ضبط واحضار باقى المتهمين .

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة .

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أن خلافات بين المتهم وآخرين، وبين المجني عليه، دفعتهم لارتكاب الجريمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.