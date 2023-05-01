استفتاء أوزبكستان.. الموافقة على الدستور الجديد بـ90.21% ونسب المشاركة تجتاز 84%

رسالة طشقند – رباب فتحى

أعلن بخروم كوتشكاروف نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية نتيجة الاستفتاء على الدستور وتبنى أوزبكستان للدستور الجديد بعد موافقة الناخبين على المواد الجديدة فى الدستور بنسبة 90.21% بينما بلغت نسبة الرفض 9.35% .

وصوت 16 مليون و673 ألف و189 شخص فى الاستفتاء بما يعادل 84.54% من نسبة المصوتين. ويحق لحوالى 20 مليون شخص التصويت فى الدولة البالغ عددها 37 مليون نسمة.





وانطلق الاستفتاء علي الدستور صباح أمس الأحد، فى أكثر من 10 آلاف لجنة تصويت فى جميع أنحاء البلاد تشمل 55 لجنة فى السفارات والمكاتب الدبلوماسية لأوزبكستان فى 40 دولة حول العالم.

وبدأ الاستفتاء بعزف النشيد الوطنى فى جميع اللجان، وتضمنت ورقة الاقتراع سؤال واحد هو "هل تقبل القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان؟".

وكان الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف، اقترح فى ديسمبر2021 تعديلات دستورية شملت إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية" وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65. كما تشمل التعديلات المقترحة تمديد الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.

وينص الدستور الجديد على أن سياسة الدولة ذات الأولوية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة اجتماعياً أو ذات الدخل المنخفض، والتعليم ، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتخفيف عدم المساواة الاجتماعية في المجتمع.

ويضاعف الدستور ثلاث مرات من المعايير المتعلقة بالالتزامات الاجتماعية للدولة، على وجه الخصوص، ينص على أن الدولة تتحمل عددًا من الالتزامات الجديدة للحد من الفقر، وضمان التوظيف، والحماية من البطالة.

وينص على ضمان حق كل فرد في السكن الثابت، وواجب الدولة لتشجيع بناء المساكن وتهيئة الظروف لممارسة الحق في السكن.