إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالغربية

شهد طريق طنطا الإسكندرية الزراعي، إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية "تروسيكل" محملة بالبطاطس، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا اسكندرية الزراعي بالقرب من قرية الدلجمون مركز كفر الزيات.
انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة بتروسيكل نتج عنهب إصابة مواطن وزوجته بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
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