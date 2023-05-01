إزالة 101 حالة تعد بالقليوبية ضمن الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضي

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق محافظة القليوبية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بحملة مكبرة على عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة أمس الأحد، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدى نيل على مساحة 247م2 بمركز ومدينة بنها، بحضور اللواء شريف صلاح نائب مدير أمن القليوبية للأمن العام، ومصطفى حسانين نائب رئيس مدينة بنها.

وأوضحت محافظة القليوبية، فى بيان لها، أنه يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بحملات مكبرة بمراكز القناطر الخيرية وقليوب وكفر شكر وطوخ والخانكة وشبين القناطر والخصوص وحى شرق شبرا الخيمة، أسفرت عن إزالة 45 حالة تعد على مساحة 21 قيراط تقريبا ليصبح إجمالى ما تم إزالته حتى الأن 59 حالة تعد أمس الأحد.

وأشار "الهجان"، إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن القليوبية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

يذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.