اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 09:20 ص
أكرم القصاص
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أوكرانيا تدعو المجتمع الدولى إلى تسريع وتيرة مصادرة الأصول الروسية

الإثنين، 01 مايو 2023 09:13 ص
أوكرانيا تدعو المجتمع الدولى إلى تسريع وتيرة مصادرة الأصول الروسية الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى التركيز على تعزيز تنفيذ العقوبات ضد روسيا وتسريع تطوير آليات لمصادرة الأصول الروسية وتوجيهها إلى جهود الإعمار في أوكرانيا.

وذكرت وزارة المالية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية بمشاركة وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو في ستوكهولم - أن حجم التحديات التي واجهتها أوكرانيا لأكثر من عام لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث.

وقال مارشينكو "ومع ذلك، فقد نجحنا في تحمل صدمات وتحديات الحرب بفضل وحدة الأوكرانيين والسياسة الحكيمة لحكومة أوكرانيا والدعم الدولي الكبير".

وأضاف "اليوم، بات نظامنا المالي بلا شك في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، والاقتصاد يظهر انتعاشا تدريجيا".
وأكد وزير المالية الأوكراني أنه على روسيا أن تدفع ثمن أفعالها المروعة في أوكرانيا، لافتا في هذا الصدد، الانتباه إلى مسألة تشديد العقوبات ضد روسيا.

وأشار إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار أن العقوبات غير المسبوقة لم يكن لها تأثير مدمر بما يكفي على اقتصاد روسيا كما توقعنا جميعا، علينا التركيز على تعزيز تنفيذ العقوبات وسد الثغرات التي تسمح بالتهرب.

وأكد وزير المالية الأوكراني ضرورة فرض قيود على تلك الدول التي تساعد روسيا.

وأشار مارشينكو إلى أنه "من الضروري تسريع تطوير آليات مصادرة الأصول الروسية وتوجيهها لإعادة بناء أوكرانيا".. مشددا على ضرورة محاسبة روسيا على أفعالها وتعويض أوكرانيا عن الخسائر.

 


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