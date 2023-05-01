"أوقاف بورسعيد" تُعلن توافر صكوك الأضاحي بدون مصاريف إدارية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، عن توافر صكوك الأضاحي ، بمديرية أوقاف بورسعيد، وذلك بأقل سعر في مصر.

وأكد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، أن حجز صك الأضحية يكون بدون مصاريف إدارية أو أي تكاليف أخرى، وعلق: بادر من الآن بحجز أضحية عن أسرتك بأقل سعر في مصر مع وزارة الأوقاف المصرية.

وخاطب وكيل أوقاف بورسعيد المواطنين قائلًا: كن موقنا أن أضحيتك تصل إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية نصل إلى المستحقين في كل مكان وليس في بلدك فقط وتقدم إليهم بعزة وكرامة "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، "وما تنفقوا من خير فلأنفسكم.

وأشار الشيخ جمال عواد، أن حجز صك الأضحية يكون من خلال الرقم 01067413346، مشيرًا أن هناك فريق يمكن أن يصل إلي المواطن في مكانه، وذلك تسهيلًا علي المواطنين، وخدمة للفقراء وتعظيمًا للأجر.

وأوضح الشيخ جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد أن قيمة الصك في الأضاحي السودانية 2500 جنيهًا، وقيمة الصك بالأضاحي البلدية 4000 جنيهًا، مؤكدًا أن الأضحية في يد أمنة وتصل إلي الفقراء في كل شبر علي أرض مصر.

وأشار أن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، وأضاف أنه يصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه، وذلك تحت شعار: منك إلى يد المستحقين في عزة وكرامة.