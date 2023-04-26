تعرف على أماكن منافذ بيع صكوك الأضاحى والإطعام التابعة لـ"أوقاف الأقصر"

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، موضحاً أنه تم حتى الآن بيع 370 صكاً للمواطنين في إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، حيث أن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن توافر صكوك الأضاحي والإطعام بالمديرية، لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولي بالرعاية، وذلك فى المنافذ التالية:-

1. ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996

2. إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365

3. إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585

4. إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01067861548

5. إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01110057197

6. إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01122157140

7. إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 -

8. إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479

9. إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266

10. إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224

11. إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799

12. كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.