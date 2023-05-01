أوغندا ترأس مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى خلال مايو

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تتسلم أوغندا الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى خلال شهر مايو المقبل.

وأوضح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، أنه من المقرر عقد اجتماع تشاورى فى بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقى لمناقشة النزاعات والأزمات فى البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة الشباب في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل كبنود رئيسية على جدول الأعمال.

كما يناقش مجلس السلم والأمن الأفريقى نتائج الحوار الوطنى فى تشاد، ولا سيما المسألتين المتنازع عليهما فيما يتعلق بأهلية أعضاء المجلس العسكرى للترشح للانتخابات ومدة الانتقال.