أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثمان شاب بمياه ترعة

الشرقية- فتحية الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثمان شاب بمياه ترعة بنطاق مركز منيا القمح، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص معاملات المجنى عليه للتوصل لكشف ملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول " ع م ف" 19 عاما مقيم نطاق مدينة منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن أسرة المجنى عليه حررت محضرا بغيابه بنطاق مركز شرطة منيا القمح، قبل العثور عليه متوفيا وبه إصابات بالرأس بمياه بحر مويس أمام كفر فرج نطاق منيا القمح،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.