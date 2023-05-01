أكرم القصاص: الرئيس حريص على توجيه الدولة للتعاقد مع شركات خاصة للحد من الاستيراد..فيديو

كتب محمد شرقاوى

قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن مصر قادرة على معالجة الملفات المختلفة بقوة وحكمة .

وأضاف رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال تصريحاته ببرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي أم سى، أن الشركة المصرية تنجت أكبر كمية سكر فى مصر بطاقة 400 ألف طن ، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للشركة نقطة مهمة ورسالة للمصانع .

وأوضح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن الرئيس السيسى افتتح عددا من المصانع لنقالات الكهرباء وجميعها شركات خاصة ، لافتا إلى أن الرئيس السيسى حريص على توجيه الدولة للتعاقد مع الشركات الخاصة للحد من الاستيراد وبنفس جودة المستورد وتوفر العملة الدولارية.