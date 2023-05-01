اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 11:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أكرم القصاص: الرئيس حريص على توجيه الدولة للتعاقد مع شركات خاصة للحد من الاستيراد..فيديو

الإثنين، 01 مايو 2023 10:19 م
أكرم القصاص: الرئيس حريص على توجيه الدولة للتعاقد مع شركات خاصة للحد من الاستيراد..فيديو اكرم القصاص
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن مصر قادرة على معالجة الملفات المختلفة بقوة وحكمة .

 

وأضاف رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال تصريحاته ببرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي أم سى، أن الشركة المصرية تنجت أكبر كمية سكر فى مصر بطاقة 400 ألف طن ، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للشركة نقطة مهمة ورسالة للمصانع .

وأوضح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن الرئيس السيسى افتتح عددا من المصانع لنقالات الكهرباء وجميعها شركات خاصة ، لافتا إلى أن الرئيس السيسى حريص على توجيه الدولة للتعاقد مع الشركات الخاصة للحد من الاستيراد وبنفس جودة المستورد وتوفر العملة الدولارية.

 


السيسي

الرئيس السيسي

السيسى

عيد العمال

احتفالية عيد العمال

مصنع السكر

الصالحية الجديدة

كلمة السيسي فى عيد العمال

زيارة السيسي للشرقية

السيسي فى الشرقية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة