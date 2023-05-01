أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 1-5-2023

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 1-5-2023.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك.

البورصة تخسر 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 7.87%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 55.1 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 108.9 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 17310 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 20685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 7203 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 2995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3574 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 124 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 33.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.33%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 11.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.55%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.494 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.68%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 34.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.84%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 17.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.46%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 9.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.74%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.894 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 47.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 5.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%.