أسباب فوز المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية بجائزة التميز الحكومى

كتب – السيد فلاح – صبري غانم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على صفحة مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى على الفيس بوك أسباب فوز فريق عمل المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية، بالإسماعيلية والمشرف العام لمكتب متابعة المحافظ بجائزة التميز الحكومى على مستوى الجمهورية.

وفاز بالمركز الثاني في فئة فرق العمل المتميزة ضمن جوائز التميز الفردي بجائزة مصر للتميز الحكومي دورتها الثالثة فريق المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة - محافظة الإسماعيلية، حيث بدأ الفريق عمله في نوفمبر 2021 ويتكون من 7 أفراد بهدف القيام على ربط وتنسيق خدمات السلامة العامة المتطورة مثل خدمات الشرطة والإسعاف والرعاية الصحية والحماية المدنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وتحقيق التكامل في تقديم وربط الخدمات مع الجهات المعنية، لضمان سلامة وسرعة الاستجابة للبلاغات الصادرة من المواطنين وتحقيق معدلات الاستجابة وسرعة التعامل مع الحوادث إلى معدلات عالمية.

ومن أبرز الممارسات الجيدة لفريق العمل:

- تخصيص 25 % من الإمكانات المتاحة لكل محافظة إلى مناطق التماس في حالة الطوارئ و توفير بنك معلوماتي عن الجهات والشخصيات والإمكانات والاستفادة منها في حالات الازمات.

- المساهمة في وقف التعدي على الأراضي الزراعية في محافظة الإسماعيلية وضواحيها لأكثر من 6 فدان خلال 4 شهور بنسبة %30 من إجمالي التعديات والاستعداد الاستباقي للتصدي لمشكلة الأمطار.

- مواجهة مشكلة القمح خلال الأزمة الأوكرانية الروسية بوضع خطط المجابهة والتي ساهمت في توفير 41 % من القمح للمحافظة، مما ساهم في حصول المركز على اشادة من المحافظ ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للرعاية الصحية واعتبار المركز نموذج مرجعي مستقبلي يمكن نقله لمحافظات أخرى.



فوز المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية بجائزة التميز الحكومى (1)



فوز المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية بجائزة التميز الحكومى (2)



اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية (1)