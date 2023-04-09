8 مرشحين يتنافسون لشغل منصب عميد كلية التجارة بجامعة طنطا.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التجارة للأساتذة العاملين بالكلية.

ضمت قائمة المتقدمين، الدكتور حاتم محمد الشيشينى أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بالكلية والدكتورة دينا عبد الهادى أستاذ بقسم الاحصاء والرياضة والتأمين ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رمضان السيد معن أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بالكلية، والدكتورة منال محمد الحسانين أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بالكلية، والدكتور نصر ابراهيم رشوان أستاذ ورئيس قسم الاحصاء والرياضة والـتأمين بالكلية والدكتور هانى محاريق أستاذ بقسم المحاسبة بالكلية، والدكتور هانى الشامى أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة وعميد الكلية ، والدكتور ياسر الجرف أستاذ بقسم المحاسبة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومى الاثنين 10 ابريل حتى الثلاثاء 11 ابريل ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 12 ابريل ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأربعاء 19 ابريل 2023.

ويبدأ تلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً.