جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية الرياضية

ضمت قائمة المتقدمين الدكتور أحمد على العطار أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية والدكتور علاء حلويش أستاذ المنازلات والرياضات الفردية وعميد الكلية، والدكتور هانى سعيد عبد المنعم أستاذ بقسم الألعاب الجماعية ورياضات المضرب بالكلية، والدكتورة هبة روحي أبو المعاطي أستاذ ورئيس قسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية بالكلية.

أوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومى الأحد 9 ابريل حتى الاثنين 10 ابريل ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 11 ابريل ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء 18 ابريل 2023.

ويبدأ تلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً.