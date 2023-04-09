376 مسجدا فى القليوبية مسموح بالاعتكاف بها خلال العشر الأواخر من رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، عن المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يصل عددها 376 مسجدا، موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث أصدرت المديرية الضوابط والإرشادات الخاصة بالإعتكاف داخل المساجد هذا العام.

وأوضح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية 2023 والموزعة علي مستوي المحافظة، ويمكن معرفة تفاصيل كل مسجد وعنوانه والإمام المشرف عليه، من خلال الدخول لصفحة المديرية الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم التنبيه علي إدارة بنشر أسماء المساجد والاعلان عنها لاستقبال المصلين بها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية وعددها 376 مسجد بالمراكز والقري، موزعة كالتالي 30 مسجد بإدارة بنها أول، و50 مسجد بإدارة بنها ثان، و24 مسجد بكفر شكر، و85 مسجد بإدارة طوخ وبرشوم، ومسجد واحد بقها، و10 مساجد بإدارة قليوب، و20 مسجد بالقناطر الخيرية، و13 مسجد بإدارة شبرا الخيمة غرق، و4 مساجد بإدارة شبرا الخيمة شرق، و113 مسجد بإدارتي شبين القناطر غرب وشرق، و11 مسجد بإدارة الخانكة، ومسجدين بإدارة الخصوص، و13 مسجد بإدارة العبور.