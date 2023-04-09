اليوم السابع
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100 شخص يتبرعون بالدم فى حملة الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف

الأحد، 09 أبريل 2023 05:26 م
100 شخص يتبرعون بالدم فى حملة الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف حملة الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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نظم مكتب الاتحاد المصرى لطلبة كلية صيدلة جامعة بنى سويف، حملة تبرع بالدم على مدار5 أيام شملت الحملة، بالإضافة للتبرع بالدم توعية عن أهمية وضرورة التبرع بالدم لتحقيق رؤية مصر 2030، والوصول إلى الإكتفاء الذاتى ورفع نسبة المتبرعين المنتظمين من 1% إلى 3%.

 

وقال محمد طارق مسؤل الصحة العامة فى مكتب الاتحاد المصرى لطلبة صيدلة بجامعة بنى سويف أن هذا العام هو العام الحادى عشر على التوالى الذى ينظم فيه الاتحاد المصرى للطلبة كلية الصيدلة، وهى حملة يقوم بها 34 مكتب من مكاتب الاتحاد المصرى لطلبة كلية صيدلة فى الوقت ذاته، محققين أرقام قياسية وجامعين لآلاف أكياس الدم وتوعية مئات الآلاف من أهل مصر فى كل المحافظات.

 

 وأضاف محمد طارق أن الحملة نجحت فى جمع 100 كيس دم من المتبرعين المتطوعين وتوعية ما يقرب 1500 شخص عن أهمية وفوائد التبرع بالدم ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن مكتب الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة بنى سويف تم تأسيسه عام 1998 وهو عضو كامل فى الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة الذى تم تأسيسه عام 1982.


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