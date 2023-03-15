كلية الصيدلة جامعة بنى سويف تنظم ندوة بعنوان "أساسيات التغذية العلاجية"

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الندوة تأتي وفقا للتعاون المبرم بين كلية الصيدلة والغرفة التجارية للصيادلة لتثقيف الطلاب وإرشادهم وتوعيتهم بمفهوم التغذية العلاجية، خاصة وأنها أساس علاج الأمراض المزمنة وغير المزمنة ولا تقل في أهميتها عن العلاج الدوائي، وللتغذية العلاجية العديد من الأهداف منها تثقيف المريض فيما يتعلق بضرورة الالتزام بالنظام الغذائي الموصوف له، وإمداد جسم المريض بالنواقص الغذائية والحفاظ على صحته وإرشاده بإتباع أسلوب غذائي جيد يلبي احتياجاته وفي نفس الوقت يراعي عاداته الغذائية.

وأضاف الدكتور باسم أنور عميد الكلية، أن التغذية العلاجية للجسم من أكثر الأشياء التي تساعد مرضي السمنة المفرطة أو النحافة للوصول إلى تغذية علاجية مناسبة ووزن صحي مناسب لهم مع محاولة تجنب أي تأثيرات سلبية على الصحة، مشيرًا إلى أن التغذية العلاجية لابد وأن تخضع بشكل عام إلى إشراف طبيب متخصص لتوزيع العناصر الغذائية مضيفا بأن التغذية العلاجية تساعد على الوقاية من السكر والقلب وارتفاع نسبة الكوليسترول.

تناول الدكتور أحمد عبدالله خلف ، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية ببنى سويف، شرح مفهوم التغذية العلاجية وأنماط الريجيم المختلفة وكيفية تحديد النظام الأمثل بالإضافة الى أهمية استخدام الرياضة بجانب تلك الانظمة الغذائية والأدوية بالإضافة إلى التحاليل اللازم إجراؤها لمتابعة الحالة قبل واثناء فترة الريجيم كما شرح أيضا الأنظمة المتبعة لزيادة الوزن وعلاج النحافة.

جدير بالذكر أن الندوة تم تنظيمها بواسطة الدكتورة دينا أمين ،منسق الأنشطة الطلابية بكلية الصيدلة، بالتعاون مع رعاية شباب كلية الصيدلة وفريق التواصل بالكلية كما أن الندوة لقت استحسانًا من قبل الطلاب الحاضرين والذين ألقوا بالعديد من الأسئلة وقام المحاضر بالرد عليها وتوضيحها لهم.